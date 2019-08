Speciale energia: fonti russe, Rosneft, Lukoil e Gazprom interessate a operare in Turkmenistan

- Le principali compagnie energetiche russe come Rosneft, Lukoil e Gazprom sono ansiose di partecipare allo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas in Turkmenistan. Lo ha detto Sergei Prikhodko, primo vice capo di gabinetto del governo russo, durante un briefing con la stampa ad Avaza, in Turkmenistan, dove si trova al seguito del premier Dmitrij Medvedev per partecipare ai lavori del primo Forum economico del Caspio. "L'interesse per lo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas in Turkmenistan è stato espresso da Rosneft, Lukoil e Gazprom", ha detto Prikhodko. Il funzionario governativo ha inoltre osservato che i due paesi hanno mantenuto una buona cooperazione nel settore del carburante e dell'energia, sia in formato bilaterale –principalmente nell'ambito della commissione intergovernativa russo-turkmena – sia a livello multilaterale, nella Comunità degli Stati indipendenti (Csi). (Res)