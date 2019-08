Milano: tenta rapina e ferisce donna con coccio di bottiglia rotta, preso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) "Aiuto, aiuto, mi sta uccidendo". È quanto Federica, la 65enne aggredita e ferita alla gola con una bottiglia rotta in centro a Milano, avrebbe urlato quando il suo aggressore le è salito sopra dopo averla spinta a terra. A raccontarlo è Giuseppina C., barista del locale Prestin che, dopo aver sentito una bottiglia rompersi e le urla della vittima, è uscita dal locale dove stava lavorando e ha assistito alla scena. "L'ha prima presa ripetutamente a sberle e poi una volta sopra di lei l'ha colpita con il coccio di vetro", ha raccontato la testimone. La 64enne, che abita in zona Moscova, sembra che stesse andando a comprare il pane da Princi, come fa regolarmente tutte le mattine, quando è stata strattonata all'improvviso dal suo aggressore in quello che sembra essere stato un tentativo di rapina sfociato in una brutale aggressione. (Rem)