Governo: Capriccioli (Radicali), Lombardi sottoscriva nostro appello per accordi a lungo respiro

- Alessandro Capriccioli, capogruppo di +Europa Radicali al consiglio regionale del Lazio invita la capogruppo del M5s, Roberta Lombardi, a firmare l'appello dei Radicali per il governo che propone la creazione di "una nuova maggioranza parlamentare che nasca intorno a una proposta federalista europea e riformatrice di cui l’Italia ha urgente bisogno". Un accordo per un eventuale governo di scopo, spiega Capriccioli, sarebbe "un 'accordicchio' finalizzato alla sola manovra finanziaria e avrebbe il solo risultato di spostare la questione qualche mese in avanti, se possibile accrescendo ancora di più il consenso del leader leghista". Capriccioli, in una nota, spiega che "la prospettiva di elezioni immediate, metterebbe Matteo Salvini nella condizione di eleggere da solo il Presidente della Repubblica e far saltare l'assetto democratico del nostro paese sul modello di quanto è già avvenuto in Polonia e in Ungheria". Quindi aggiunge: "La capogruppo dei cinque stelle alla Pisana Roberta Lombardi afferma che ci vorrebbe un'assunzione di responsabilità da parte di tutti: senonché, per fare in modo che la responsabilità sia effettivamente tale occorre un'iniziativa di lungo respiro, che dia continuità al metodo e alle maggioranze che hanno consentito l'elezione di Ursula von der Leyen a presidente della commissione europea, e che quindi consenta di intercettare in modo compiuto, lavorando per obiettivi, un'agenda federalista, ecologista e sull'affermazione dello stato di diritto. Solo in questo modo, al di là dei posizionamenti e delle lotte interne, sarà possibile opporsi credibilmente al tentativo di Salvini di appropriarsi delle istituzioni". Capriccioli quindi conclude: "Invito la presidente Lombardi e quelli che hanno a cuore il bene del paese a firmare l'appello promosso da Radicali Italiani, che va proprio in questa direzione".(Rer)