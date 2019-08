Romania: fatturato settore industriale cresciuto del 6,2 per cento in primi sei mesi 2019

- Il fatturato del settore, nei primi sei mesi di quest'anno, rispetto al medesimo periodo del 2018, è aumentato complessivamente del 6,2 per cento a seguito della crescita dell'industria estrattiva (+ 12,8 per cento) e dell'industria manifatturiera (+ 6,0 per cento). Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Nel periodo analizzato, sui grandi gruppi industriali, una crescita del fatturato è stata registrata dall'industria dei beni intermedi (+ 9,2 per cento), dei beni strumentali (+ 5,3 per cento) e dall'industria energetica (+ 6 per cento). Nel mese di giugno 2019, rispetto al medesimo mese dello scorso anno, il fatturato dell'industria è calato nel complesso dello 0,2 per cento mentre rispetto al mese precedente è aumentato del 7,6 per cento.(Rob)