Milano: donna aggredita in largo la Foppa non è in pericolo di vita

Milano, 12 ago 14:10 - (Agenzia Nova) - È cosciente e vigile la 65enne, vittima di una brutale aggressione in centro a Milano. La donna trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda si trova al pronto soccorso dove i medici le stanno curando e suturando diverse ferite al braccio sinistro, alla clavicola, al collo e alla testa. (Rem)