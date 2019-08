Speciale energia: premier Repubblica Srpska Viskovic, paese a rischio di "collasso energetico"

- La Bosnia-Erzegovina è a rischio di affrontare un "collasso energetico" a causa dei problemi nella compagnia Elektroprenos, che gestisce la trasmissione di energia elettrica nel paese. Lo ha affermato oggi il premier della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, Radovan Viskovic in un'intervista rilasciata al quotidiano "Vecernje novosti". Viskovic ha detto che "Elektroprenos è una realtà bloccata a causa del fatto che i politici croati e bosniaci musulmani non riescono a mettersi d'accordo da due anni sulla nomina del direttore della compagnia e nel frattempo 85 milioni di euro si trovano sul conto di Elektroprenos e rimangono inutilizzabili per investimenti nel settore". (Bos)