Speciale energia: Russia-India, Novatek interessata a sviluppare cooperazione nel comparto del Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore russo di gas Novatek è interessato a coinvolgere l'India nel suo progetto Arctic Lng 2 e a firmare dei contratti per la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) al paese asiatico. Lo ha detto il vice ministro russo dell'Energia Anton Inyutsyn. "La società Novatek è interessata ad attirare partner indiani nel progetto Arctic Lng 2 e anche a firmare contratti per la consegna di Gnl dall'impianto", ha dichiarato Inyutsyn in una riunione d'affari russo-indiana, stando a quanto riferisce il dicastero dell'Energia russo. Il ministro ha osservato che la cooperazione nel ramo del Gnl fra il gruppo russo Gazprom e l'India sta diventando strategicamente importante, data la crescente domanda di gas naturale in India e le prospettive di sviluppo di nuovi progetti di Gnl. (Rum)