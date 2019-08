Russia: Likhachev (Rosatom), nostri dipendenti morti ad Arkhangelsk lavoravano a nuovi armamenti

- L'amministratore delegato della società russa per l'energia nucleare Rosatom, Aleksej Likhachev, ha confermato che i dipendenti della compagnia che sono morti in un'esplosione nella regione di Arkhangelsk stavano partecipando al test di nuovi pezzi di armamento. Cinque dipendenti di Rosatom sono stati uccisi l'8 agosto nell'esplosione avvenuta durante i test del motore di un razzo a propellente liquido in un sito militare nella regione di Arkhangelsk, nella Russia nordoccidentale. "Queste persone sono l'orgoglio del nostro paese e del comparto nucleare. Il nostro lavoro sui nuovi pezzi di armamento, che sarà certamente completato, sarà il miglior tributo a tutto loro. Rispetteremo le disposizioni della nostra madrepatria, la sua sicurezza sarà essere garantito", ha aggiunto Likhachev. L'Ad ha anche osservato che i tre dipendenti Rosatom che sono rimasti feriti durante l'esplosione stavano ricevendo "la migliore assistenza medica", esprimendo la speranza che si riprenderanno presto. (Rum)