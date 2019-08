Milano: è un 31enne straniero l'uomo bloccato per donna aggredita in centro

- È un cittadino del Bangladesh di 31 anni, regolare e senza precedenti, l'uomo bloccato e preso in custodia dalla polizia per aver aggredito e ferito con un coccio di vetro alla gola una 65enne in largo La Foppa a Milano. Secondo quanto appreso dalla Questura la posizione dell'uomo è al vaglio degli investigatori dell'ufficio Volanti e nei suoi confronti non sarebbe ancora stato preso nessun provvedimento formale.(Rem)