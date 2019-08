Iraq-Egitto: colloquio telefonico tra ministri degli Esteri Hakim e Shoukry

- I ministri degli Esteri di Iraq ed Egitto, rispettivamente Mohammed Ali al Hakim e Sameh Shoukry, hanno avuto una conversazione telefonica sugli sviluppi delle questioni regionali e sulle relazioni bilaterali. Lo ha reso noto la diplomazia di Baghdad in un comunicato. Le due parti, si legge, hanno convenuto sulla necessità di rafforzare i rapporti in tutti i settori. Nel contempo, Hakim e Shoukry hanno condiviso l’importanza di promuovere iniziative per trovare soluzioni politiche alle crisi regionali. (Irb)