Sanità Lazio: sindacati, Umberto I sospende Uogi, intervenga Regione, è eccellenza da tutelare

- I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl di Roma e del Lazio affermano, in una nota, che l’amministrazione del policlinico Umberto I “ha disposto nei giorni scorsi la sospensione di alcune attività strategiche e fortemente volute dalla Regione Lazio, come l'Unità di degenza a gestione infermieristica (Uogi), il trasferimento di altre attività in sedi non meglio specificate e l'accorpamento di servizi che rischiano di congestionare le attività assistenziali”. “Scelte fatte senza il confronto con le organizzazioni sindacali – sottolineano le tre categorie - e senza indicare come e quando i servizi saranno riattivati. Il reparto a gestione infermieristica del policlinico Umberto I ha da sempre garantito cure appropriate in base alle effettive necessità assistenziali di ciascun paziente, rappresentando una rivoluzione nella sanità laziale in termini di riduzione dei giorni di degenza nei vari reparti specialistici e una maggiore disponibilità di posti letto, permettendo di conseguenza una migliore decongestione del pronto soccorso e non da ultimo una significativa riduzione della spesa sanitaria, che può arrivare ad un risparmio per ogni paziente fino a 1000 euro per giornata di degenza”. I segretari di Roma e Lazio, Francesco Frabetti per Fp Cgil, Giovanni Fusco per Cisl Fp e Fabio Ferrari per Uil Fpl, chiedono quindi “un immediato intervento della Regione Lazio, e una nuova valutazione da parte della direzione aziendale per evitare la chiusura dell'Unità. La decisione di chiudere il reparto rappresenta un'evidente depauperamento del Servizio sanitario regionale, erogato a tutta la popolazione romana e laziale. Oltre al mancato confronto, necessario e doveroso, con le rappresentanze dei lavoratori, non è stato comunicato al medico competente la ricollocazione di lavoratori presso altre Unità operative, per un'obbligatoria rivalutazione dei rischi sanitari". E si dicono “in attesa di un tempestivo riscontro di merito e di metodo, in assenza del quale saremo costretti a intraprendere iniziative più incisive”.(Com)