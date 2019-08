Biella: incendio a Gaglianico in ditta di smaltimento rifiuti speciali

- Questa mattina si è sprigionato un incendio nella ditta Bergadano di Gaglianico (Biella). La ditta si occupa di recupero di rifiuti non pericolosi. A bruciare sono carta e plastica. I tecnici di Arpa Piemonte, allertati dai vigili del fuoco, stanno monitorando l'aria in direzione dei paesi attigui per verificare eventuali aree interessate dalla ricaduta dei fumi, sulla base delle condizioni meteorologiche. Sono stati effettuati monitoraggi nei comuni di Gaglianico, Sandigliano, Ponderano e Mongrando. Il monitoraggio è condotto con l'utilizzo di strumentazione da campo per la ricerca di possibili parametri della combustione (Monossido di carbonio, Acido Cloridrico, composti organici volatili). Il monitoraggio, per ora, non ha evidenziato la presenza nell’aria di inquinanti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità strumentale nei luoghi abitati e ha rilevato inquinanti nella zona più prossima alla ditta interessata dall'incendio (zona in cui è vietato l'accesso se non a chi si occupa dello spegnimento dell'incendio), ma senza concentrazioni rilevanti e comunque al di sotto dei limiti. (segue) (Rpi)