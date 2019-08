Biella: incendio a Gaglianico in ditta di smaltimento rifiuti speciali (2)

- I monitoraggi continuano sia con la strumentazione portatile, per avere degli esiti in breve tempo, sia con campionatori per specifiche analisi di laboratorio. Alle 14 l'incendio è ormai sotto controllo e il fumo notevolmente ridotto. I campionamenti, che sono proseguiti e proseguiranno fino al pomeriggio di oggi nelle zone di possibile ricaduta, non hanno evidenziato la presenza nell’aria di inquinanti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità strumentale. I primi esiti di laboratorio si avranno nella giornata di domani. E' stato posizionato uno strumento in prossimità dell'incendio per il rilievo delle diossine con campionamento continuo fino alla mattinata di domani. (Rpi)