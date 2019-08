Turkmenistan-Azerbaigian: presidente Berdimuhamedov riceve premier Mammadov, focus su cooperazione

- Il primo ministro azerbaigiano, Novruz Mammadov, è stato ricevuto dal presidente turkmeno Gurbanguly Berdimuhamedov nella città turistica di Avaza che da ieri ospita i lavori del Forum economico del Caspio. È quanto riferito dal governo turkmeno. Mammadov ha sottolineato che l'Azerbaigian è interessato a rafforzare le relazioni con il Turkmenistan. I due interlocutori hanno inoltre rimarcato la necessità di continuare una cooperazione costruttiva per rafforzare la cooperazione commerciale, economica, culturale e umanitaria tra i paesi del Caspio. Durante il colloquio sulle sfere più promettenti del partenariato turkmeno-azerbaigiano, è stato sottolineato un grande potenziale per rafforzare la proficua cooperazione in vari settori, compresi i progetti nel settore dell'energia, dei trasporti e della logistica. (segue) (Res)