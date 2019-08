Lavoro: Di Berardino, Regione Lazio su pratiche mobilità aree crisi garantirà rispetto tempi

- La Regione Lazio ha già ricevuto 1293 istanze di mobilità in deroga relative ad altrettanti disoccupati di Frosinone e Rieti che sono usciti dal mondo del lavoro e non hanno ancora trovato un'occupazione. È l’effetto dell'accordo della Regione per la gestione degli ammortizzatori sociali dedicati alle aree di crisi complessa siglato nel giugno scorso. “Il numero considerevole delle istanze pervenute, nonché come noto il limite dello stanziamento dedicato, ci impone di attendere la scadenza del 31 agosto, data indicata nell'accordo per procedere all'inoltro delle medesime al ministero del Lavoro per avere il via libera sulla compatibilità finanziaria. Tuttavia come Regione Lazio abbiamo già istruito e pubblicato sulla piattaforma online le pratiche di mobilità in deroga finora ricevute, visibili alle sigle sindacali”, spiega in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e nuovi diritti della Regione Lazio. “Siamo costantemente al lavoro per garantire il rispetto dei tempi previsti e l'avvio, in autunno, delle politiche attive anche con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali che avverrà sin dal mese di settembre”, conclude.(Com)