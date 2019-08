India-Pakistan: crisi Kashmir, Islamabad trasferisce armamenti al confine

- In seguito alle tensioni che dal 5 agosto scorso agitano India e Pakistan, il governo di Islamabad ha iniziato le operazioni per lo spostamento di equipaggiamenti militari lungo il confine con la regione indiana di Ladakh. Secondo quanto dichiarato da fonti governative, "tre velivoli da trasporto C-130 delle forze aeree pakistane sono stati utilizzati sabato per trasportare equipaggiamenti nella base di Skardu, davanti al territorio di Ladakh. Le agenzie di sicurezza indiane stanno monitorando attentamente ogni movimento dei pakistani lungo il confine". Torna alto il rischio di uno scontro aereo, come quello che il 14 febbraio scorso uccise 40 persone a Jammu e nel distretto del Kashmir Pulwama. All'indomani della decisione dell'India di eliminare l'articolo 370 della Costituzione, con cui veniva fornita un'autonomia speciale alle regioni del Kashmir e dello Jammu, il primo ministro pakistano Imran Khan ha ordinato la creazione di un comitato che studiasse una soluzione diplomatica, politica e legale. L'escalation di tensioni ha portato all'allentamento delle relazioni tra i due Stati, con la sospensione di diversi accordi bilaterali.(Inn)