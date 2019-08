Roma: Raggi, anche a Ostia diverse strade riqualificate con rifacimento asfalto e altri interventi

- Diverse strade di Ostia sono state riqualificate. Si tratta di via dei Timoni, via dei Velieri, via delle Gondole, via delle Tartane, via Mar dei Caraibi e via dei Palischermi a Ostia che "entrano a far parte di 'Stradenuove'", spiega su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Proseguono quindi i lavori di riqualificazione al X municipio. In tutte queste strade è stato rifatto l’asfalto, controllate e pulite le caditoie e rinnovata la segnaletica stradale. Un lavoro effettuato in collaborazione con le società dei sottoservizi e verificato dal X municipio", conclude. (Rer)