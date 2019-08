Nagorno-Karabakh: Armenia, risultati significativi grazie a lavori ingegneria al confine

- A seguito di lavori di ingegneria condotti bilateralmente al confine tra Armenia e Azerbaigian, la parte armena ha ottenuto risultati significativi. Lo ha detto durante un briefing con la stampa il viceministro della Difesa Gabriel Balayan. “La politica condotta dal ministero della Difesa è la seguente: non permettere all'avversario di avere un vantaggio posizionale. Grazie a un'intensa attività di ingegneria, abbiamo ottenuto risultati in tutte le aree di confine dell'Armenia", ha affermato Balayan. Il confine tra Armenia e Azerbaigian è una zona di guerra a causa dell’oltre ventennale conflitto per il controllo dell’area del Nagorno-Karabakh. (segue) (Res)