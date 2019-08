Golf: Pga tour, torna al successo Patrick Reed. Bassa classifica per Molinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patrick Reed è tornato al successo sedici mesi dopo aver vinto il suo per ora unico major (Masters, 2018) imponendosi con 268 (66 66 67 69, -16) colpi nel Northern trust - il primo dei tre tornei conclusivi della stagione del Pga Tour che porteranno all'assegnazione di 15 milioni di dollari al vincitore della FedEx Cup - dove Francesco Molinari è terminato 82esimo con 290 (69 72 75 74, +6). Molinari, che ora avrà bisogno di una prova molto tonica per rientrare tra i trenta partecipanti al Tour championship, ha concluso la sua gara con un birdie e quattro bogey per il 73 (+3). Patrick Reed è stato gratificato con un assegno di 1.665.000 dollari su un montepremi di 9.250.000 dollari, ed è salito dal 24esimo al 15esimo posto nel World ranking. (Ren)