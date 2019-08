Governo: Zingaretti, non credibile ipotesi esecutivo per manovra economica e per poi tornare al voto

Roma, 12 ago 12:26 - (Agenzia Nova) - Non è "credibile un'ipotesi che preveda un governo per fare la manovra economica, dalla quale questo esecutivo sta scappando, per poi tornare al voto. Questo sarebbe davvero un regalo a quella destra pericolosa che tutti quanti vogliamo fermare": lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in una dichiarazione rilasciata nella sede del Pd, a Roma. (Rin)