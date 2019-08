Bosnia-Croazia: sono 6.300 i bosniaci che lavorano sul territorio croato nella stagione turistica

- Sono attualmente in tutto 6.262 i cittadini bosniaci che lavorano in Croazia in modo stagionale. Lo ha riferito oggi il sito di informazione "Index.hr". I cittadini stranieri che lavorano in Croazia nella stagioen turistica sono in tutto 17.381 e dopo i bosniaci i più numerosi sono i cittadini serbi e della Macedonia del Nord. (Bos)