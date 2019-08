Repubblica Ceca: ministero Finanze, rallenta avvicinamento a zona euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco ha rinunciato alla pubblicazione della relazione annuale sul soddisfacimento dei criteri per l'adozione dell'euro. L'ultimo rapporto del ministero delle Finanze e della Banca centrale è stato preparato e pubblicato l'anno scorso, un rapporto in cui si mostrava come l'economia della Repubblica Ceca soddisfi già tre dei quattro criteri necessari per l'adozione della moneta europea: inflazione nel paese non molto diversa dall'inflazione nell'area dell'euro, debito sotto controllo, tassi di interesse simili a quelli dell'Ue. È rimasto e resta da soddisfare un altro criterio: diventare membro del meccanismo di stabilizzazione monetaria ERM II. Con l'adesione all'Ue la Repubblica ceca aveva chiesto di adottare la moneta unica, ma recenti sondaggi sul sentire dell'opinione pubblica hanno mostrato che la prospettiva dell'entrata nell'euro non sia fra le priorità dei cittadini. (segue) (Vap)