Repubblica Ceca: ministero Finanze, rallenta avvicinamento a zona euro (2)

- In base ai sondaggi realizzati dalla Commissione europea emerge che il gradimento per la moneta unica nei paesi che l'hanno adottata è il più alto degli ultimi dieci anni e varia tra il 65 e l'88 per cento, ma nella Repubblica ceca l'idea di entrare nella zona euro è supportata solo dal 26 per cento degli intervistati. Il portale d'informazione sulla Repubblica Ceca Respekt sottolinea che l'attuale governo non ha fatto nulla per cambiare l'atteggiamento diffidente dei cechi verso l'adozione dell'euro ed anzi sta dando chiari segnali che l'impegno assunto verso l'Europa di entrare nella moneta unica non è una priorità. I sondaggi mostrano che l'opposizione all'euro è più forte nella popolazione tra chi ha più di trent'anni, chi è insoddisfatto del suo tenore di vita e tra le classi sociali con minore istruzione. (Vap)