Bosnia: premio assicurativo pro capite a 154 dollari

- Il premio assicurativo pro capite in Bosnia è attualmente pari a 154 dollari. Secondo quanto riferisce oggi il sito di informazione "Indikator", si tratta di un dato che colloca la Bosnia davanti alla Serbia e alla Turchia, ma dietro a tutti gli altri paesi della regione balcanica. Il premier assicurativo pro capite è infatti pari a 384 dollari in Croazia e a 1.336 dollari in Slovenia.(Bos)