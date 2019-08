Cina-India: ministro Esteri Jaishankar a Pechino, focus su crisi del Kashmir

- Il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar e il vicepresidente cinese Wang Qishan si sono incontrati durante una visita di tre giorni del capo della diplomazia a Pechino. Un secondo incontro è seguito più tardi con l’omologo Wang Yi. Al centro dell'incontro le recenti tensioni tra India e Pakistan riguardo al Kashmir e le sue possibili conseguenze. La Cina ha infatti chiesto nei giorni scorsi a Nuova Delhi di "ricoprire un ruolo costruttivo" per il mantenimento della stabilità della regione. La risposta è arrivata lunedì mattina, quando l'India ha ribattuto l'importanza di non lasciare che qualsiasi differenza bilaterale si trasformi in una disputa. "Sulla base dei cinque principi della coesistenza pacifica, potremmo godere di una cooperazione benefica per entrambi", ha dichiarato Wang. "Questo è l'interesse principale e a lungo termine dei nostri due popoli, oltre a contribuire alla pace globale e al progresso umano". (segue) (Cip)