Cina-India: ministro Esteri Jaishankar a Pechino, focus su crisi del Kashmir (2)

- Wang non ha nominato apertamente la decisione dell'India di rimuovere l'articolo 370 della Costituzione, che revoca di fatto l'autonomia delle regioni del Kashmir e dello Jammu. "Allo stesso tempo, Cina e India sono due grandi nazioni e hanno importanti responsabilità nel mantenimento della pace e della stabilità", ha continuato. "Stiamo seguendo gli sviluppi molto da vicino". La visita di Jaishankar, primo ministro indiano del governo Modi a visitare la Cina, era stata programmata da prima degli scontri con il Pakistan e arriva subito dopo quella del ministro degli esteri pakistano Shah Mahmood Qureshi, che il 9 agosto si è recato a Pechino per cercare supporto. Per l'India, invece, la vicenda deve restare all'interno dei confini nazionali. Per assicurare il rapporto tra Cina e India, che "dovrebbe essere un fattore di stabilità", come ha dichiarato Jaishankar, "è importante che le differenze tra noi, qualora ve ne fossero, non si trasformino in dispute". (segue) (Cip)