Torino: spacca una statuetta di coccio in testa alla moglie, arrestato 50enne

- Gli agenti della Squadra Volante di Torino sono intervenuti in soccorso di una donna residente nel quartiere Santa Rita; la donna aveva chiesto aiuto al Numero Unico di Emergenza perché violentemente aggredita in casa dal marito. I poliziotti, fattisi aprire il portone da un condomino, hanno individuato l’alloggio dal quale erano stati chiamati i soccorsi e hanno reso inoffensivo il marito violento che, nonostante si fosse accorto dell’intervento della polizia, si stava ancora accanendo contro la donna, vistosamente ferita al capo. Portata in sicurezza la vittima e fattala medicare dal 118, gli agenti hanno ricostruito la vicenda: a causa di un litigio per futili motivi nel pomeriggio, l’uomo, un cittadino italiano di circa 50 anni, solito tenere un comportamento aggressivo e maniacale nei confronti della moglie, aveva perso la pazienza iniziando a malmenarla, dapprima a mani nude, successivamente con una statuetta in coccio, che le aveva spaccato in testa. (segue) (Rpi)