Torino: spacca una statuetta di coccio in testa alla moglie, arrestato 50enne (2)

- La donna, negli scorsi mesi, si era convinta a denunciare alcune violenze che in realtà andavano avanti da anni e che lei, motivata da un forte spirito religioso, aveva sempre taciuto alle forze dell’ordine per il bene della coppia. L’uomo, davanti a i poliziotti, ha negato inizialmente ogni addebito e ha detto che non era assolutamente necessario chiamare l’ambulanza per curare la compagna. Per lui sono scattate le manette per maltrattamenti in famiglia e la denuncia per minacce ed oltraggio a Pubblico ufficiale. (Rpi)