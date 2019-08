Bulgaria: ministro Esteri giapponese Kono inizia oggi visita nel paese

- Il ministro degli Esteri giapponese Taro Kono si reca oggi in Bulgaria per una visita ufficiale di due giorni. Il capo della diplomazia nipponica ha ricevuto l'invito dall'omologa bulgara Ekaterina Saharieva. Come riferisce l'agenzia di stampa "Bulgarian News Agency (Bta)", l'incontro fra i due ministri si terrà nella giornata di domani, seguito da una riunione delle rispettive delegazioni.(Bus)