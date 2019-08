Energia: saudita Aramco comunica per la prima volta dati semestrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera saudita Aramco ha annunciato oggi per la prima volta i suoi risultati finanziari semestrali, comunicando un utile netto da gennaio a giugno 2019 di 46,9 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 53 miliardi registrati nello stesso periodo dello scorso anno. In un comunicato stampa, Aramco ha comunicato che l’Ebit (utile calcolato prima del pagamento di interessi e tasse) ha raggiunto i 92,5 miliardi di dollari nel periodo di riferimento, registrando un calo di 8,8 miliardi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (101,3 miliardi di dollari). Per quanto riguarda il “flusso di cassa libero” (liquidità che un’azienda è in grado di generare nel complesso e mettere a disposizione liberamente ai propri finanziatori), si è attestato nel periodo di riferimento a 38 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 35,6 miliardi del 2018. Gli investimenti si sono attestati a 14,5 miliardi di dollari, in calo di 2 miliardi rispetto ai 16,5 miliardi dello stesso periodo del 2018. (segue) (Res)