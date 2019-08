Energia: saudita Aramco comunica per la prima volta dati semestrali (2)

- “Nonostante i prezzi del petrolio più bassi durante la prima metà del 2019, abbiamo continuato a offrire utili solidi e un forte flusso libero sostenuto da prestazioni operative costanti, gestione dei costi e disciplina fiscale”, ha dichiarato il presidente di Aramco, Amin Nasser, nel comunicato stampa. “Divulgare i nostri risultati finanziari per la prima volta, a seguito della nostra emissione di obbligazioni internazionali da 12 miliardi di dollari, ha segnato una pietra miliare significativa nella storia di Aramco”, ha sottolineato. Secondo Nasser, l’azienda ha “dimostrato” la propria “affidabilità”, mantenendo le consegne di petrolio e prodotti raffinati molto vicine al 100 per cento nel primo semestre 2019 e una produzione totale di idrocarburi di 13,2 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno e una produzione media giornaliera di greggio di 10 milioni di barili al giorno. “Sfruttando la nostra esperienza nel comparto a monte abbiamo continuato a perseguire la nostra strategia di crescita a valle, comprese acquisizioni sia in Arabia Saudita che nei principali mercati internazionali”, ha sottolineato il presidente di Aramco. (segue) (Res)