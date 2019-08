Traffico Milano: chiusure notturne svincoli viale Certosa, Fiera e Tangenziale Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia e A8 Milano-Varese, per programmati lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 05:00 di venerdì 16 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Milano Certosa, in ingresso, per i veicoli diretti a Venezia. In alternativa, per il traffico da Milano e diretto a Venezia, si consiglia di immettersi in autostrada A8 Milano-Varese, uscire dallo svincolo Fiera di Milano e seguire indicazioni per Monza lungo la A52 Tangenziale nord. Sarà chiuso anche il ramo di uscita per il traffico proveniente da Milano e diretto sugli svincoli Fiera o verso la A52 Tangenziale Nord per i soli veicoli diretti verso Rho-Tangenziale Ovest. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria in A52 direzione Monza-Tangenziale Est, è possibile fare subito inversione di marcia presso lo svicolo di Baranzate. (com)