Romania: oltre 10 mila elettori all’estero si sono registrati per il voto online in vista delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre dieci mila elettori romeni che vivono all'estero si sono registrati on line sull'apposito portale in vista del voto per le presidenziali previste in autunno. Lo ha reso noto l'Autorità elettorale permanente della Romania con un comunicato. Secondo l'Autorità elettorale permanente, il voto per corrispondenza ha i seguenti vantaggi: si può votare a casa tramite una procedura semplice e sicura; si evitano l'affollamento nei seggi e i costi di spostamento. Stando al ministero per i Romeni nel mondo, oltre cinque milioni e mezzo di romeni hanno lasciato la Romania. Assieme a coloro delle comunità storiche, il numero dei romeni che vivono all'estero sfiora i 10 milioni di persone.(Rob)