Infrastrutture: Serbia, entro novembre ricostruzione strada Smederevska Palanka-Velika Plana

- Entro il mese di novembre sarà completata la ricostruzione della strada fra le località di Smederevska Palanka e Velika Plana, in Serbia: lo ha annunciato oggi il ministro serbo delle Infrastrutture Zorana Mihajlovic. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", Mihajlovic ha precisato che i lavori fanno parte di una più ampia ristrutturazione che interessa l'intera rete viaria del paese, con l'obiettivo di agevolare lo sviluppo di tutte le aree. Lo scorso 5 agosto il ministero delle Infrastrutture della Serbia ha pubblicato la gara pubblica per la scelta di un partner strategico nella realizzazione della sezione autostradale Pojate-Preljina denominata Corridoio della Morava. Secondo quanto riporta la stampa locale, la sezione sarà lunga 112 chilometri e larga 30 metri, con 84 ponti e 26 cavalcavia. Il ministero è alla ricerca di una società o un consorzio, nazionale o straniero, che possa dimostrare di avere avuto un giro d'affari nel 2016, 2017 e 2018 di almeno un miliardo di euro. Il candidato deve inoltre presentare una lettera d'intenti di istituzioni internazionali, banche o altre fonti per un finanziamento del progetto dell'ammontare di almeno 400 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle candidature è a 21 giorni dalla data odierna, mentre le buste verranno aperte il 27 agosto. (segue) (Seb)