Infrastrutture: Serbia, entro novembre ricostruzione strada Smederevska Palanka-Velika Plana (2)

- Il parlamento della Serbia ha approvato lo scorso 8 luglio la legge che regola la realizzazione del Corridoio stradale della Morava, nell'area centrale del paese. L'autostrada è denominata tecnicamente E-761 e la legge riguarda una sezione compresa fra Pojate e Preljina. Il testo approvato prevede la contrazione di un debito di 800 milioni di euro presso società e fondi stranieri da parte del governo serbo per la realizzazione del progetto. Il ministro serbo delle Infrastrutture, Zorana Mihajlovic, ha dichiarato che è stato firmato in precedenza un memorandum d'intesa con la società Usa Bechtel per la costruzione del Corridoio. Il ministro ha precisato che non esiste ancora un contratto con nessuna compagnia per la realizzazione, e a questo proposito il governo formerà una commissione apposita incaricata di individuare i partner nel progetto. Il ministro Mihajlovic è stata nelle scorse settimane a colloquio con i rappresentanti della società statunitense di costruzioni Bechtel. Secondo una nota del ministero serbo, al centro della riunione è stata la realizzazione del Corridoio che dovrà attraversare la Serbia centrale. (segue) (Seb)