Milano: tenta rapina e ferisce donna con coccio di bottiglia rotta, preso

- Una donna di 65 anni, residente della zona, è stata aggredita e ferita con un coccio di bottiglia da un ragazzo di origine straniera di circa 30 anni. È accaduto poco dopo le 12 in largo La Foppa all'altezza del civico 4, in centro a Milano. Secondo quanto appreso dai presenti l'uomo ha rotto una bottiglia di vetro e si è scagliato contro la signora buttandola a terra in quello che sembra essere stato un tentativo di rapina. E poi è salito sopra di lei e l'ha colpita più volte anche all'altezza della gola. Un passante, un 45enne romano, che ha assistito alla scena, è subito intervenuto e ha allontanato con un calcio l'aggressore. Gli altri cittadini presenti hanno poi trattenuto il 30enne fino all'arrivo degli agenti delle Volanti che lo hanno preso in custodia e portato in Questura. Nel frattempo altri passanti e alcuni turisti stranieri hanno fornito un primo soccorso alla vittima, che è rimasta sempre cosciente, in attesa dell'arrivo dell'automedica e dell'ambulanza. È stata trasportata in codice rosso in ospedale. (Rem)