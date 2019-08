Parchi Roma: Piccolo (Pd), degrado "Giardino della giustizia" inaccettabile, rende forti criminali (2)

- Piccolo aggiunge: "Alla sindaca Raggi rivolgo un appello pressante che estendo anche alla situazione di villa Ada a 60 anni dalla sua apertura pubblica, e delle ville monumentali come: villa Borghese, villa Doria Pamphilj, villa Torlonia, villa Sciarra, villa Aldobrandini, villa Leopardi, villa Paganini, il parco Nemorense. Senza trascurare altri parchi, giardini e giardinetti di arredo urbano compresi in tutti i quartieri della città. Il degrado e l'abbandono sono ormai il tratto comune che assale anche i parchi giochi dei bimbi e le aree cani. Le erbacce prendono il sopravvento anche sui marciapiedi e attaccano i cigli stradali. La totale assenza di manutenzioni dell'arredo urbano destinato a verde pubblico è inaccettabile". E conclude: "Ho dato mandato agli uffici di predisporre una mozione urgente al fine di sollecitare l'amministrazione a predisporre gli opportuni interventi". (Com)