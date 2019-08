Milano: in corso lavori in aree gioco e giardini scolastici

- Ad agosto continua il programma di interventi di Miami scarl nell'ambito del servizio Global Service per la gestione del verde pubblico: sono in corso lavori per rendere più belle e sicure le aree gioco nei cortili scolastici e nei quartieri della città. In particolare, gli interventi di riqualificazione complessiva riguardano gli istituti di via Bacone e via Barabino, i primi di un piano che nei prossimi mesi coinvolgerà 20 cortili scolastici in tutti i municipi, per un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro. In questi giorni viene inoltre rifatta la pavimentazione in gomma presso la scuola elementare di via degli Anemoni. In corso di restyling anche le aree gioco di via Boncompagni, via Veneziano, via Baroni e via Castellino da Castello/Ardissone, dove verrà riqualificato anche il giardino. Una nuova area gioco è invece in corso di realizzazione in via Fratelli Zoia 105, dove l'anno scorso è stata riqualificata e resa fruibile al pubblico un'area verde fino ad allora inagibile. (segue) (com)