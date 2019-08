Milano: in corso lavori in aree gioco e giardini scolastici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno anche i lavori per la realizzazione di un'area giochi inclusiva in via Martinetti, cofinanziata da Fondazione di Comunità Milano nell'ambito del progetto "Gioco al Centro - Parchi gioco per tutti" che ha già fatto tappa ai Giardini Montanelli e a Villa Finzi. Nuovo look anche per l'area verde di via Golgi a Città Studi dove per gli studenti dell'università e i cittadini del quartiere arrivano 2 tavoli da pic-nic con schienale, 3 panchine più una quarta rossa, simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne, e una piccola bacheca. Infine Miami scarl passerà al parco dell'Acqua a Lambrate, per realizzare una nuova area fitness e sostituire la balaustra di protezione del laghetto. (com)