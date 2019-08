Energia: Congo-Brazzaville, scoperto primo giacimento petrolifero onshore nel nord del paese

- Le due compagnie minerarie African Society for Petroleum Research and Distribution (Sardp-oil) e Pepa hanno annunciato la scoperta del primo deposito onshore di petrolio nella regione di Cuvette, nel nord della Repubblica del Congo. Il giacimento, noto come "Delta della Cuvette", copre un'area di 9.392 metri quadrati. Sabato scorso, 10 agosto, i due gruppi hanno presentato le caratteristiche del deposito a Oyo, città natale del presidente congolese Denis Sassou Nguesso. Il giacimento ha quattro pozzi, ha spiegato ai media locali il direttore marketing di Sarpd-Oil Mohamed Rahmani, uno dei quali è in perforazione da marzo. Alla luce dei primi studi di prospezione effettuati, questo deposito potrebbe produrre visibilmente fino a oltre un miliardo di metri cubi di idrocarburi, tra cui 359 milioni di barili di petrolio, o 983 mila barili al giorno. Secondo gli esperti, la scoperta potrebbe permettere al Congo di quadruplicare la produzione petrolifera del paese, che attualmente è di 350 mila barili di petrolio al giorno. Il Congo è il terzo paese produttore dell'Africa sub-sahariana, con una produzione tuttavia molto inferiore a quella di Nigeria e Angola. (segue) (Res)