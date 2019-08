Energia: Congo-Brazzaville, scoperto primo giacimento petrolifero onshore nel nord del paese (2)

- A marzo il gruppo petrolifero Total ha annunciato la volontà di sviluppare nuovi progetti in Repubblica del Congo. Lo ha dichiarato il direttore del gruppo per l'Africa, Guy Maurice, a margine di un incontro tenuto con il presidente congolese Denis Sassou Nguesso. "Siamo in piena fase di studio e di prospezione per futuri investimenti", ha detto Maurice citato dall'agenzia di stampa "Adiac". Il responsabile del gruppo francese ha riferito al presidente gli ultimi dati sulla produzione del bacino Moho Nord, progetto che concentra il 60 per cento della produzione petrolifera congolese e ha superato le aspettative del gruppo: a fine ottobre Total annunciava una produzione di 200 mila barili di petrolio al giorno, contro i 140 mila inizialmente pianificati, con introiti netti in aumento del 48 per cento sull'anno precedente, per un totale di 4 miliardi di dollari. Nonostante il governo Nguesso si sia impegnato sulla scena internazionale a promuovere un'economia alternativa al greggio, il petrolio rimane saldamente la principale risorsa del Congo Brazzaville, con entrate pari al 70 per cento del bilancio nazionale. Gli investimenti di Total coprono i due terzi dell'intera produzione petrolifera del paese. (Res)