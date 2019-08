Governo: Salvini, non rispondiamo a insulti quotidiani Renzi e M5s, non vogliono mollare poltrona

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, afferma "non rispondiamo agli insulti quotidiani di chi non vuole mollare la poltrona, Renzi e Cinque stelle, e stiamo già lavorando alla manovra economica del prossimo governo: tasse al 15 per cento per tanti lavoratori e imprenditori, investimenti, dimezzamento dei tempi dei processi e grandi opere. Prima si vota, prima l'Italia riparte: chi ha paura delle elezioni?". (Rin)