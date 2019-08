Infrastrutture: cinese Ccecc interessata a progetti ferroviari in Azerbaigian (2)

- Mustafayev ha fornito informazioni sui progetti per la ricostruzione dell'infrastruttura stradale e della rete ferroviaria del paese caucasico. Secondo il ministro, l'ambiente favorevole agli investimenti in Azerbaigian crea una buona base per la cooperazione con Ccecc. Secondo il direttore generale del Dipartimento degli investimenti esteri in Eurasia della compagnia cinese, la società è specializzata nella costruzione di ferrovie ad alta velocità, aeroporti, metropolitane, porti e centrali elettriche. Data la stretta collaborazione tra i due paesi, anche nell'ambito dell’Iniziativa cinese Belt and road, l'esperienza di un'azienda con una vasta rete di operazioni internazionali può essere utile in Azerbaigian. (Res)