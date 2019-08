Donbass: inviato Usa Volker, questa settimana nuove consultazioni Stati Uniti con Germania e Francia

- I rappresentanti di Stati Uniti, Germania e Francia terranno un nuovo giro di consultazioni nel Formato Normandia nel corso di questa settimana. Lo ha affermato l’inviato speciale Usa per l’Ucraina, Kurt Volker, ripreso dai media di Kiev. Il diplomatico statunitense ha poi confermato di essere in contatto con i partner europei per proseguire il dialogo in vista della risoluzione del conflitto nel Donbass. (segue) (Res)