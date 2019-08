Donbass: inviato Usa Volker, questa settimana nuove consultazioni Stati Uniti con Germania e Francia (3)

- Secondo quanto riferito dal servizio stampa della presidenza ucraina, Zelensky ha informato telefonicamente Macron della conversazione avuta questa mattina con il capo dello Stato russo Putin e ha esortato i quattro leader del Formato Normandia a riunirsi urgentemente per concordare i prossimi passi finalizzati alla risoluzione finale del conflitto nel Donbass. "Zelensky ha parlato della sua conversazione con il presidente russo Vladimir Putin questa mattina, durante la quale ha chiesto un cessate il fuoco, il ritorno dei marinai (coinvolti nello scontro di Kerch del 25 novembre) e di nuovi scambi di prigionieri. Il presidente ucraino ha invitato i leader del Formato Normandia a convocare urgentemente una riunione per preservare il processo di pace e concordare i prossimi passi finalizzati alla risoluzione finale del conflitto", ha affermato il presidente ucraino. Secondo la nota Macron, durante la conversazione con Zelensky, ha annunciato che avrebbe contattato Putin e il cancelliere tedesco Angela Merkel per discutere della possibile riunione del Formato Normandia. (segue) (Res)