Ischia: locazioni abusive, Cc sanzionano 4 persone

- Quattro cittadini dell’isola di Ischia sono stati sanzionati dai carabinieri dell’Arma per aver fittato appartamenti senza effettuare la segnalazione alle autorità prescritta dalla legge. Nell’ambito di un controllo sul territorio i carabinieri hanno inoltre denunciato una 26enne e un 39enne per guida in stato di ebbrezza. Uno scozzese è stato invece denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti: la perquisizione ha accertato il possesso di 2 grammi di cocaina e 1,5 grammi di marijuana. I militari dell’Arma hanno elevato sanzioni per 1000 euro ai danni di cittadini stranieri intenti a svolgere abusivamente commercio ambulante. (Ren)