Catania: Salvini, grazie a Lega evitato disastro economico

- "Felice di aver dedicato la mia domenica ai cittadini di Catania, una comunità che (grazie all’impegno concreto della Lega) ha evitato il disastro economico, il blocco dei trasporti e la perdita di oltre mille posti di lavoro". Lo ha scritto su Twitter il vicepremier Matteo Salvini. "Fuori dal Comune, i soliti signori e signore di centri sociali ed estrema sinistra che, come da immagini, urlano, minacciano e insultano. Avanti col lavoro e col sorriso, per loro tanti bacioni", ha aggiunto in un altro tweet.(Rer)