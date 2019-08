Verbania: chiude sportello bancomat Intesa a Suna, proteste dei cittadini

- "Capiamo e condividiamo le perplessità dei cittadini di Suna per la chiusura dello sportello Bancomat da parte di Intesa S. Paolo, ritenendo insufficiente per la nostra realtà la soluzione alternativa del servizio presso una tabaccheria della stessa Suna. Tuttavia, occorre essere franchi e realisti: la banca ha mantenuto il servizio per due anni dopo la prima comunicazione di cessazione, dovuta soprattutto a ragioni di sicurezza dello sportello (che era di Veneto Banca), tenendo conto che le logiche e le scelte della Banca, ovviamente, sono indipendenti dalla volontà del Comune". Così il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini. "Ci stiamo attivando per chiedere se altri operatori bancari siano interessati e, come già per Fondotoce, abbiamo scritto a Poste Italiane per la collocazione di un ulteriore postamat (a ottobre sarà aperto appunto a Fondotoce), ottenendo per ora una risposta affermativa per un primo sopralluogo per capire la fattività della nostra proposta". (Rpi)