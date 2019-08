Turismo: Cciaa Milano, cresce settore dell'ospitalità in Lombardia, +26 per cento di imprese dal 2014

- Crescono i settori legati all'ospitalità in Italia e Lombardia con un un aumento delle imprese del 26 per cento negli ultimi cinque anni. È quanto emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del registro imprese 2019, 2018 e 2014 per un business che in regione supera i 3 miliardi di euro su 16 miliardi registrati a livello nazionale. Tra il 2014 e il 2019 le imprese attive passano da 44 mila a 54 mila a livello nazionale e da oltre 3 mila a oltre 4 mila in regione, rispettivamente +23 per cento e +26 per cento. La crescita nell'ultimo anno supera il 4 per cento in entrambi i casi. Le imprese lombarde del settore sono circa una su dieci del totale italiano e hanno circa 41 mila addetti, +22 per cento in cinque anni. "Bisogna puntare - ha dichiarato Valeria Gerli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi - sulla qualità, sulla diversificazione dell'offerta, non solo commerciale, mettendo in evidenza il patrimonio che noi abbiamo in maniera permanente: museo e siti archeologici, artigiani e ristoratori di qualità. Occorre orientare e indirizzare i visitatori alla scoperta di tutte le proposte, anche quelle minori e di nicchia. Questo significa valorizzare il territorio, con i suoi siti pubblici e tutte le attività che vi vengo svolte da professionisti e imprese private". (segue) (Com)