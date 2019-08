Turismo: Cciaa Milano, cresce settore dell'ospitalità in Lombardia, +26 per cento di imprese dal 2014 (2)

- Al primo posto nella classifica delle strutture ricettive c'è quello degli alberghi che in Lombardia conta oltre 2 mila imprese su 27 mila in Italia (+1 per cento in regione e -0,8 per cento in Italia). Subito dietro i bed & breakfast con quasi 2 mila attività su 25 mila in Italia (+85 per cento e + 68 per cento in cinque anni) e infine i 181 campeggi della regione su 1.893 nazionali (+5 per cento e + 6 per cento). "Dal nuovo codice identificativo che sta per introdurre il governo su scala nazionale - ha osservato Maurizio Naro, presidente Federalberghi Milano, Lodi, Monza e Brianza (Confcommercio Milano) - ci aspettiamo che emergano anche le attività non imprenditoriali per dare una visione più completa e corretta dell'ospitalità in Italia. Una azione positiva per rafforzare il sistema turismo del Paese". (Com)